Het wordt 34 graden, maar kans op een flinke onweersbui in Oost-Nederland

Opnieuw geluk voor de vakantievierders in Oost-Nederland, er ligt een tropische zomerdag voor ons. Er is veel zon en plaatselijk kan de temperatuur zelfs de 34 graden aan tikken. Wel is er in de regio vanmiddag kans op een flinke onweersbui, voorspelt Weeronline.

Het onweer zorgt echter niet voor afkoeling want ook morgen is het zomers met 26-32 graden. Vanaf donderdag wordt het minder heet met veelal temperaturen tussen 22 en 27 graden. Daarbij schijnt de zon en is het vaak droog, aldus de meteorologen van Weeronline.

Maar eerst wordt het dus nog even flink warm. Fijn voor de regio Midden-Nederland, die geniet van de laatste zomervakantieweek. Minder voor het noorden, waar sinds gisteren de scholen weer zij n begonnen en gedaan is met de vakantiepret.

Heetste dag

Vanochtend schijnt de zon weer flink. Er is hooguit wat sluierbewolking zichtbaar en het is overal droog. De temperatuur stijgt snel en om 11 uur is het al 25-28 graden. De wind waait zwak uit het oosten tot zuidoosten. Ook vanmiddag schijnt de zon volop en wordt het nagenoeg overal tropisch warm. In het oosten wordt het 34 graden en daarmee is het de heetste dag van de week en tevens ook van deze maand. Normaal is het eind augustus 20-22 graden.

Onweersbui

In de regio komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling en lokaal kunnen deze uitgroeien tot een lokale onweersbui. Over het algemeen is de buienkans klein en veruit de meeste plaatsen houden het droog. De zuidoostenwind blijft niet meer dan zwak. Aan zee kan een verkoelende zeewind opsteken.