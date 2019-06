Het wordt bloedheet in Oost-Nederland, kans op hittegolf groot

Isa­la-verpleeg­kun­di­ge Rebecca raakt gevoelige snaar met ode aan politie: ‘Ze weten dat het leven klote kan zijn’

19 juni Ook Rebecca Hoekstra Andringa is wel eens boos op de politie. ‘Agenten, laten we eerlijk zijn, ik ben er niet altijd dikke maten mee’, postte de verpleegkundige van Isala vanavond op haar Facebook-pagina. Maar ze heeft tegelijk mateloos respect voor het werk dat de mannen en vrouwen in het blauw uitvoeren. Haar lofzang kreeg dankzij de politie in Zwolle razendsnel een breed podium op social media.