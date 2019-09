Het wordt een regenachtig weekend, kans op onweer in Oost-Nederland

Nadat vorig weekend nog heel zonnig was, is de herfst nu echt begonnen. Dit weekend wordt er vooral op zondag veel regen verwacht in Oost-Nederland. ,,Zaterdag praten we nog over buien, wat inhoudt dat het af en toe regent, maar ook soms niet. Zondagochtend hebben we het echt over regen die een aantal uren aanhoudt”, verklaart Johnny Willemsen, meteoroloog bij Weeronline.