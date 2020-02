Het wordt koud, guur en mogelijk glad in Oost-Nederland, daarna kwakkelt de winter verder

De kans op gladheid in Oost-Nederland neemt de komende dagen toe. Het blijft nat, maar de temperatuur daalt ‘s nachts richting vriespunt. ,,De kans op gladheid Oost-Nederland is aanzienlijk’’, zegt meteoroloog Lennert Eijke van Weerplaza.

De meteoroloog verwacht dat er vanmiddag vanuit het westen winterse neerslag deze kant opkomt. ,,Dat kan regen zijn, maar ook natte sneeuw. Door de koude drab kan die temperatuur aan de grond dalen richting vriespunt waardoor plaatselijk gladheid ontstaat.’’

Door de wind en neerslag zal het volgens Eijke door temperatuurdaling kouder aanvoelen dan het is. ,,We zijn een beetje gewend aan een zachte winter, waardoor de gevoelstemperatuur lager is dan dat wordt aangegeven. Het zal guur aanvoelen.’’

Wind en regen

In de nacht van donderdag op vrijdag komt daar mogelijk nachtvorst overheen. ,,Het zal in het westen tussen één en drie graden worden en in het oosten nog iets kouder.

In de loop van zaterdag neemt de temperatuur weer toe, tot wellicht een graad of tien. In combinatie met wind en regen zal ook dat echter guur kunnen aanvoelen.’’