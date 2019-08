Het wordt opnieuw bloedheet in Oost-Nederland, derde hittegolf in aantocht

Voor de derde keer deze zomer is kans op een regionale hittegolf. Vanaf morgen komt de temperatuur in een deel van Oost-Nederland dagelijks boven de 25 graden uit. Van zaterdag tot en met maandag kan het in het oosten 30 graden of meer worden. De kans op een regionale hittegolf is momenteel 60 procent.

Regio midden heeft geluk, want zij kunnen volop genieten van een zomerse periode die weer aanstaande is. Volgens de meteorologen van Weeronline is het vrijdag, met uitzondering van het kustgebied, zomers warm en vanaf zaterdag is het in het hele land zomers met 27 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Zondag wordt het met 28-33 graden nog warmer en kan het in het zuidoosten zelfs tropisch warm worden.

Flink gas

De zomer geeft nog een keer flink gas, want de komende tijd wordt het weer op en top zomerweer met veel zon en hoge temperaturen.Vrijdag is het, met uitzondering van het kustgebied, zomers warm en vanaf zaterdag is het in het hele land zomers met 27 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Zondag wordt het met 28-33 graden nog warmer.

Derde hittegolf

Het wordt de derde regionale hittegolf van dit jaar. De eerste hittegolf vond plaats van 22 juni tot en met 1 juli. In Arcen duurde de hittegolf in totaal tien dagen.

Eind juli hadden we een officiële hittegolf in De Bilt. Van 22 tot en met 27 juli was in het oosten zelfs sprake van een superhittegolf. In Twente en in Hoogeveen duurde de superhittegolf nog een dag langer. Tijdens deze periode werd de hoogste temperatuur ooit genoteerd. Op 25 juli werd het in Gilze-Rijen 40,7 graden. Zulke hoge temperaturen worden niet meer verwacht, maar deze bijzondere zomer laat nog wel flink zijn tanden zien.