Het Zand Zwolle verkoopt vier zorgcentra aan belegger

Vermogen

Dat Het Zand al haar locaties in eigendom had maakte de zaak er niet makkelijker op. Het vermogen zit in steen en kon niet ingezet worden voor het herstelplan.

De nieuwe eigenaar is Holland Immo Group, aanbieder van vastgoedbeleggingsfondsen. De overname betreft bijna 400 zorgappartementen en gaat in per februari 2019. Afgesproken is dat Het Zand ‘langjarig‘ gebruik blijft maken van de zorgcentra. ,,Hiermee ronden we een intensieve transitieperiode af en kunnen we ons weer volledig richten op de zorg voor onze bewoners en het gezond verder groeien en duurzaam uitbouwen van de organisatie”, zegt bestuurder Tamara Ritsema van Het Zand.