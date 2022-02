‘Het zou dom zijn om als jongere niet te stemmen’

Het is even proppen, de drie lange jongens passen maar net op de achterbank in de kleine Kever. Toch willen de 23-jarige studenten heel graag wat kwijt waarom je als jongere wel moet stemmen. Of, waarom juist niet. ,,Als je stemt wat je ouders stemmen, dan kun je maar beter niets invullen’’, meent Ruben Slot. ,,Maar juist met de gemeenteraadsverkiezingen heb je meer invloed op je eigen leven dan bij de landelijke verkiezingen. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat er in Zwolle meer betaalbare woningen voor jongeren komen.’’

Want stad Zwolle verlaten, dat hoeft van de afgestudeerde communicatiestudent niet. In tegenstelling tot zijn twee vrienden, die net als hij nog thuis bij hun ouders wonen. ,,Ik woon hier mijn hele leven al’’, vertelt Siyar Palmers, die commerciële economie studeert ,,Zwolle is een leuke stad, er is niks mis mee. Voor jongeren is alles er wel. Maar het is ook goed om elders te kijken. Zo zou ik wel in Utrecht willen wonen. Ook een leuke stad.’’

Volledig scherm Ruben, Sven en Siyar in de Verkiezingskever in Zwolle © Walter Van Zoeren

Maar ook daar zijn wellicht dezelfde problemen als in Zwolle, beseft het drietal ook wel. ,,Ik heb me nog niet helemaal verdiept in de programma’s van de partijen in Zwolle, maar ik kijk wel naar bepaalde onderwerpen zoals het milieu’’, zegt Sven Palmers, die biomedische wetenschappen in Groningen studeert. ,,Wij zijn nog jong en moeten het nog een tijdje uithouden op deze planeet. Daar houd ik wel rekening mee. Door het licht uit te laten als het dag is, geen blikjes op straat gooien, niet te veel vlees eten. Het zijn simpele dingen, maar als je op die kleine dingen let, ben je goed bezig.’’

Welke partij 16 maart van hun een rood vakje op het stembiljet krijgt, weten ze nog niet precies. ,,Misschien D66’’, zegt Slot. ,,Hun manier van doen spreekt me aan. Ze zijn vooruitstrevend en hebben op landelijk niveau meer veroverd.’’ ,,Ik stem in ieder geval niet op de VVD’’, meldt Palmers. ,,Die partij komt niet meer geloofwaardig over.’’

Duman wil zich eerst goed verdiepen. ,,Blindelings op de vorige partij stemmen, doe ik niet. Er is in de tussentijd veel veranderd.’’ Maar over een ding zijn ze het eens. ,,Als jongere moet je echt gaan stemmen. Voor je eigen toekomst. Het zou heel dom zijn om dat niet te doen’’, geeft Slot stellig mee.’’

