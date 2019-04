‘Het zou rampzalig zijn als de Grote Kerk in Zwolle afbrandt’

,,Enorm pijnlijk’’, zo noemt Cnossen de brand in de Notre-Dame. ,,We leven enorm mee met de mensen in Parijs, De Notre-Dame is een monument van wereldniveau. Het is rampzalig wanneer zoiets gebeurt. Een brand van die omvang hier in de Grote Kerk? Dat zou voor Zwolle onherstelbare schade opleveren. Kerken zijn beeldbepalende monumenten voor een stad.’’

Brand in 1683

De Zwolse Grote Kerk heeft ooit eens in brand gestaan. ,,Een tijdje geleden, gelukkig‘’, zegt Cnossen. ,,In 1683 brandde de toren af. Er is in de tussentijd wel een eens koepeltje afgewaaid, maar zoiets als in Parijs hebben we nooit beleefd.’’ Net als in de Notre-Dame zijn er in Zwolle verbouwingen gaande in de kerk. Is iedereen binnen de kerk na zo'n brand in Parijs in opperste staat van paraatheid?

,,We zijn altijd alert, het risico is inderdaad groter bij verbouwingen. De in de bouw gebruikte apparaten kunnen brandgevaar opleveren, vooral wanneer er aan het dak wordt gewerkt en er bijvoorbeeld dakgoten moeten worden vervangen. Die moeten dan verhit en gesmolten worden, terwijl het dak het oudste en droogste materiaal binnen een kerk is.’’

In Zwolle vallen de risico’s bij de verbouwing mee, omdat er nu niet aan het dak wordt gewerkt. ,,We leggen toiletkelders aan en we vervangen de deuren en de vloer. Er is wel wat smeltwerk gaande, maar niet in de buurt van brandbaar materiaal.’’ Mocht er toch iets gebeuren, dan ligt er een ontruimingsplan. ,,We hebben daarnaast alle brandgevaarlijke onderdelen in kaart gebracht. De kap van het kerkgebouw inspecteren we vaak.’’

Quote De spullen van hout, zoals de preekstoel en het orgel in de Grote Kerk zijn heel bijzonder. Onze preekstoel dateert van 1721, ook ons orgel is bijna driehon­derd jaar oud. Janco Cnossen, Voorzitter Zwolse Grote Kerk

Lastig op te merken

Met name brand in het dak is soms lastig op te merken, zegt Cnossen. ,,De constructie van een kerkdak bestaat uit dikke balken, die moet eerst heel lang smeulen voordat vlammen zichtbaar zijn. Wanneer je het te laat door hebt, zijn ze bijna niet uit te krijgen. Detectiesystemen moeten dus het geringste rookpluimpje dus kunnen detecteren.’’ De Grote Kerk heeft sprinkler-installaties, die de brandweer gelijk alarmeren. ,,We verkennen bovendien ook nieuwe systemen, die de veiligheid nog verder verhogen.’’

‘Preekstoel als eerste’