Het 'Zwols erfgoed' dat Orsolino heet

video Zwollenaar trotseert 250 kilometer lang hardlopend woestijn van Marokko

17:21 Temperaturen van rond de 40 graden. En dan hardlopen. In de woestijn van Zuid-Marokko. Dat is in het kort de Marathon des Sables. De 38-jarige Rutger Smit uit Zwolle volbracht die race over 250 kilometer afgelopen weekeinde. Hij werd nummer 281 in een veld van in totaal 970 hardlopers.