Het Zwolse Balletjeshuis vreest voor voortbestaan nu toeristen wegblijven

Amerikaans avontuur bevalt Zwolse voetballer Steyn van Ark uitstekend

11 november Negen jaar speelde Steyn van Ark in de jeugdopleiding van PEC Zwolle. De middenvelder maakte onder trainer John van ’t Schip zijn officieuze debuut, maar koos in de zomer van 2018 voor het avontuur. De middenvelder verkaste naar de University of Charleston in de Verenigde Staten en heeft er geen spijt van gekregen.