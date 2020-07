Hevige brand verwoest café de Tagrijn in Zwolle

Hoera, er zijn gezonde essen! Maar of hun nageslacht bestand is tegen die verwoesten­de schimmel?

11:03 De zoektocht naar gezonde essen in ons land is een succes. Maar of het helpt de karakteristieke boomsoort te redden, dat is nog maar de vraag. Toch gloort er hoop. Bijvoorbeeld op een landgoed bij Brummen, waar bijna 700 jonge bomen staan te popelen.