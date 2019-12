‘Hier kan ik eindelijk al mijn nutteloze feitenkennis kwijt’

Kennis van muziek is mooi meegenomen, maar gezelligheid staat op één. Bij de Top 2000-quiz in grand café Zuijdt beleven bezoekers een avondje ultieme feelgood.

De Top 2000 is uitgegroeid tot één van de vaste onderdelen van de feestmaand. Uiterst populair, ook in Zwolle, waar de gelijknamige quizzen in grand café Zuijdt en het Vliegende Paard lang voordien ramvol zitten. ,,We hadden wel drie avonden kunnen vullen”, zegt Niek Hofman, die de quiz in Zuijdt in elkaar zette en deze zaterdagavond presenteert.

Cafégasten worden vlak voor aanvang vriendelijk verzocht te vertrekken, om zo plaats te maken voor deelnemers aan de quiz. ,,We worden gediscrimineerd”, lacht een dame, terwijl ze haar jas aantrekt. Die ruimte is nodig, want met circa twaalf teams is het dringen geblazen in het grand café aan de Ministerlaan, nabij winkelcentrum Zwolle-Zuid.

Een enkel team wordt op het allerlaatste moment geformeerd. Zo worden Jelle Hof, Sander van den Heuij, Edwin Landwer Johan en de verslaggever tot elkaar ‘veroordeeld’. ,,Puur voor de gezelligheid”, motiveert de eerste zijn deelname. Zijn kennis van muziek houdt niet over, zegt hij zelf. ,,Als we maar geen laatste worden, dat vind ik het belangrijkste.”

Edwin is met kameraad Sander meegekomen. ,,Ik sta hier met dubbele gevoelens, eigenlijk ben ik niet in de stemming, ik zit in een scheiding. Na twintig jaar weer alleen zijn valt me zwaar, ik hoop hier wat afleiding te vinden.”

Hersenkraken

De opzet slaagt, ook Edwin raakt met het quizvirus besmet, al is het maar voor even. ,,Op zo’n avond maak je nieuwe vrienden”, weet Jelle. Het begin is moeizaam, de vragen gaan diep. Tussen het hersenkraken door wordt hardop meegezongen, hapjes gaan rond. Bij het intro van Mama van Genesis bekent Hofman dat hij vroeger bang was voor dit liedje, en vermoedelijk is hij niet de enige.

Waar komt de naam Krepiz vandaan? (Antwoord: anagram voor perzik) En het beroemde intro van Jump Around van House of Pain? Een albumhoes wordt getoond. Wie o wie? Oh ja, van Ed Sheeran, je wist het, helaas niet op tijd. ,,Als ik een mobieltje zie, ben je de pineut”, is de presentator streng, maar iedereen weerstaat de verleiding, spelbederf blijft buiten de deur.

Stamkroeg

Bij gejuich in de hoek, vertelt Jelle dat dat team ‘altijd wint’. ,,We hebben de eerste keer gewonnen, vorig jaar werden we tweede, maar het gaat vooral om de gezelligheid”, vertelt Rogier Wilthof uit ‘dat team’ tijdens een (rook)pauze. ,,Het is een vast clubje, we zijn allemaal festivaltijgers. Muziek is mijn passie en ik onthoud op dat vlak alles, een soort genetische afwijking. Mijn vriendin heeft dat met gebeurtenissen. Hier kan ik eindelijk al mijn nutteloze feitenkennis kwijt die ik zo leuk vindt om te onthouden”, vertelt de Zwollenaar. ,,Het is niet zo dat we alle quizzen aflopen, al willen we wel wat vaker mee gaan doen.” Zuijdt is zijn stamkroeg. ,,Ik sta hier soms ook achter de bar, maar ik heb geen inside information hoor.”