Hier komen de nieuwe kentekenscanners in de regio

In het verschijningsgebied van de Stentor komen er nieuwe camera's voor kentekenregistratie bij Zwolle, Putten, en aan de N302-N305 op de route van Harderwijk en Biddinghuizen richting Lelystad Airport. Dat blijkt uit een kaart van de NOS. In het Stentor-gebied registreren camera's nu al kentekens langs snelwegen bij Deventer, Zwolle, Apeldoorn, Harderwijk, Staphorst, en tussen Kampen en Emmeloord.

Politiecomputers

Een camera met ANPR ('Automatic NumberPlate Recognition') scant kentekens van passerende voertuigen en vergelijkt die met gegevens in de politiecomputers over personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn. Als er een match is kan de automobilist worden beboet of door de politie staande gehouden. Deze gegevens worden bewaard tot de zaak is afgehandeld.