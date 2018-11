Hier komt de nieuwe Zwolse brasserie van Jonnie en Thérèse Boer

Visser: ‘Interes­sant om door te gaan met onze grasplan­nen’

16:12 Na twee jaar vergaderen over de ‘Eredivisie nieuwe stijl’ zijn de achttien clubs tot een overeenstemming gekomen. PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser kan prima leven met de uitkomsten. ,,Dit is voor ons het maximaal haalbare”, stelt de preses. De plannen gaan vanaf het seizoen 2020-2021 in.