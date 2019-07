Hier kun je vanmiddag de finale op groot scherm kijken

WK vrouwenvoetbalHet is bijna zo ver! Zondagmiddag staan de Oranje Leeuwinnen in de finale van het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal. Ze nemen het op tegen de Amerikanen. Waar is de finale op groot scherm te zien? Een greep uit het ruime aanbod.

- Bij Toffer in Apeldoorn wordt het een echt feestje zondag. De pianobar is vanaf 16.00 uur geopend. De eigenaar rekent erop dat meer dan honderd mensen de finale komt maken. Deejay Joost zorgt voor de muziek. Oh en de leeftijdsgrens van achttien jaar oud? Die geldt zondag niet! Iedereen is welkom.

-Bij Café De Deur in Zutphen kunnen ze niet wachten om te zien of het de vrouwen gaat lukken de beker te winnen.

-Restaurant Las Rosas in Zwolle zet een groot scherm op het Rodetorenplein neer. Al bijna 600 mensen zijn geïnteresseerd in het evenement.

Volledig scherm WK © Screenshot evenement Facebook Las Rosas

-In Café de Gauwigheid in Harderwijk is alles oranje sinds de halve finales. Daar hangt zondag ook een groot scherm waar de finale op te zien is.

-Ook feest bij Café de Pul in Zwolle!

-Bij De Boterlap in Harderwijk is de wedstrijd op meerdere schermen te volgen. Bovendien wordt er een orkest opgetrommeld om voor, tijdens en na de wedstrijd te spelen. Ook zit het er dik in dat er een speciale oranje-barbecue wordt gehouden.

- In Apeldoorn vooralsnog geen grote schermen in de buitenlucht. De gemeente laat weten dat twee initiatiefnemers zich in eerste instantie hadden gemeld, maar door een verwacht gebrek aan animo toch afzien van een dergelijk evenement.

-Tijdens het Julifeest in Swifterbant kunnen feestgangers in de feesttent ook meegenieten van het WK.

-Ook Café De Doppe in Vollenhove is van de partij met een groot scherm.

-Finnegan’s pub & restaurant aan het Caterplein in Apeldoorn staat erom bekend sportwedstrijden uit te zenden. Ook daar kunnen mensen dus terecht voor het vrouwenvoetbal.

-Eetkamer Hier is ut in Olst zendt alle wedstrijden op groot scherm uit. Daar zijn ze waarschijnlijk extra trots op de Leeuwinnen: voetbalinternational Danique Kerkdijk komt uit Olst.

- Wie de dames wil zien kan ook terecht bij De Heeren in Deventer. Leuk extraatje: Wie de juiste uitslag voorspelt hoeft niet te betalen voor zijn of haar rekening!

-In 2010 konden mensen in Deventer de WK-finale van de mannen op de Brink bekijken, maar zondag is de finale van de vrouwen hier niet te zien. Deventer op Stelten is pas om 17.30 uur afgelopen en dus is het bij aanvang van de wedstrijd (17.00 uur) te druk om een scherm neer te zetten.

- Waar er voor een eventuele Champions League-finale van Ajax plannen waren om een groot scherm op de Houtmarkt in Zutphen in te richten, laat café-eigenaar Arie Fluit het voetbal nu voorbij gaan. ,,Ik denk dat er te weinig animo is. Onder de kijkers, maar ook onder andere ondernemers die toch mee zouden moeten doen.”

-Uitbater Joost Eilert van Het Oude Station in Dalfsen heeft zijn televisie altijd klaar staan voor een goede voetbalwedstrijd. Of het grote scherm wordt uitgerold, hangt af van de animo.