Hier kunnen duizenden huizen komen, maar Zwolle lijkt voor natuur en boeren te gaan

Moeten Blauwvin­ger­da­gen in Zwolle meer worden dan 'veredelde braderie'? 'Vind het een schitteren­de markt'

Van ‘veredelde braderie’ naar evenement met veel meer aankleding: ZwolleFonds lanceerde voor corona een plan om de Blauwvingerdagen flink uit te breiden. Jaren later is er nog weinig anders, maar bezoekers en standhouders lijken daar niet om te malen. De vraag is nog wel of het dit jaar bij drie edities blijft.