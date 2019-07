Voor een wijk met zoveel jeugd loopt Stadshagen niet over van voorzieningen voor tieners. De uitbreiding van de skatebaan is daarom een feestje waard, vinden ze bij welzijnsorganisatie Travers. Hopelijk is het de opmaat naar meer, zegt jongerenwerker Cor van den Belt

Volledig scherm De skatebaan in Stadshagen is dankzij de jeugd zelf uitgebreid. © Frans Paalman

Graffiti, rapoptredens, gratis barbecue, freerunners en een voetbalkunstenaar. Aan vermaak geen gebrek, deze zaterdagmiddag bij de skatebaan aan de Eerdelaan in Stadshagen. Met een zogeheten urban feestje wordt de uitbreiding van de baan gevierd. Drie elementen zijn toegevoegd, een wens van jongeren om meer skatefaciliteiten in de eigen wijk te hebben die ook voor 14-plussers interessant zijn. ,,Hoeven we niet meer drie kwartier naar de skatebaan in park Wezenlanden te fietsen”, vertelt de 16-jarige Daan de Kraker aan de rand van het parcours. Hij wordt tijdens het openingswoord door jongerenwerker Cor van den Belt aangehaald als initiatiefnemer. ,,Hier kunnen we mooi oefenen voor het echte werk in Wezenlanden, daar is het nog een stuk moeilijker. En we kunnen nu langer blijven, er is meer om ons te vermaken”, vervolgt de Zwollenaar. ,,We wilden het liefst een ‘pool’, een kuil waar je in kunt skaten, maar dat bleek te duur.” Van den Belt, lachend: ,,De nieuwe elementen vallen niet op, ze zijn al helemaal ondergespoten met graffiti.”

Vuurplaatsen

Hij moedigt jongeren aan met meer ideeën te komen. ,,Als je iets wilt is het te realiseren, daar is dit een mooi voorbeeld van. Er wonen zoveel jongeren in Stadshagen, de wijk schreeuwt om voorzieningen voor deze doelgroep. Er zijn wel speel-en sportveldjes, maar voor tieners is er verder niet zoveel, al zijn er wel stapjes gezet met vuurplaatsen bij de Milligerplas en een jongerenontmoetingsplek in het park.” Voor jonge kinderen vinden we het de normaalste zaak van de wereld dat er speelplaatsen moeten zijn, meent Van den Belt. ,,’Oudere’ jongeren hebben ook die plekken nodig.” Daan heeft nog wel een idee: een bmx-baan nabij de korfbalvereniging. ,,En een ruimte om te lassen, maar dat is een persoonlijke wens.”

Stemrecht

De skatebaan ligt er nu een jaar of acht, ook bij het ontwerp werden jongeren destijds betrokken middels stemrecht. ,,Hoeveel jongeren hier gebruik van maken weet ik niet precies. Ik maak drie avonden in de week een rondje door de wijk en altijd is hier wel jeugd aanwezig”, vertelt Van den Belt, die zelf met drie kinderen in Stadshagen woont. Een aanwezige buurtouder bevestigt dit. ,,Het is hier altijd druk.” De politie heeft er zeker geen dagtaak aan, zegt Daan. ,,Ik heb één keer meegemaakt dat een bewoner ons vroeg minder lawaai te maken. Verder is er nooit wat om te doen geweest.”

