Hier was het vannacht het koudst in Oost-Nederland

Gisteren voorspelde meteoroloog Ben Lankamp van Weerplaza dat de temperaturen vannacht vooral op de Veluwe lokaal ruim onder de -10 uit zouden kunnen komen. Deze ochtend moet hij concluderen dat het lang niet zo koud is geworden als werd verwacht. ,,Dat heeft ermee te maken dat het bewolkt is gebleven”, weet Lankamp. ,,In de loop van de avond had de bewolking vanuit het oosten dunner moeten worden. En bij een heldere hemel kan het flink afkoelen. Alle signalen wezen erop dat de bewolking had moeten verdwijnen, maar er bleef echter een dikke laag hangen.” In de regio van de Stentor lagen de temperaturen afgelopen nacht gemiddeld tussen de -4 en -5 graden.

Ommen

Volgens Lankamp zakte de temperatuur in Ommen flink onder dat gemiddelde. Er werd tussen de -8,3 en -11 gemeten in het wegdekstation aan de N36, ten noordoosten van Ommen. En in Heino, tussen Zwolle en Raalte, werd -5,1 gemeten. In Gelderland was het volgens Lankamp het koudst rond Nunspeet en Apeldoorn. ,,Aan de randen van de Veluwe werd het zo'n -5.” In Flevoland lagen de temperaturen volgens hem rond de -4. Uit cijfers van de weerstations van het KNMI bleek dat in Lelystad -3,7 werd gemeten en in Marknesse (Noordoostpolder) werd het -4,8. De laagst gemeten temperatuur bij één van de KNMI-stations was in het Drentse Hoogeveen, daar werd het -10,2.

Voor de komende nacht verwacht Lankamp hetzelfde weerbeeld als afgelopen nacht. ,,Wolkenvelden overheersen en een enkele keer wordt het iets dunner waardoor de temperatuur verder kan dalen. De verwachting is dat het tussen de -3 en -5 graden wordt.”

Uit met de (schaats)pret

Liefhebbers van het koude winterweer moeten er nog van profiteren nu het nog kan, want de komende dagen gaan de temperaturen in heel het land omhoog. Lankamp: ,,Morgen is er sowieso bewolking en komt er neerslag uit het noordwesten. Tegen de avond lopen de temperaturen dan op. Zaterdag gaan die nog verder omhoog naar 6 tot 7 graden. Dus dan zijn we even af van het koude weer. Na het weekend wordt het weer ietsje kouder, maar keert niet meteen het koude winterweer terug.”

Mocht je nog de ijzers willen onderbinden om wat rondjes te gaan schaatsen, dan moet je snel zijn. ,,Het schaatsijs wat er ligt, zal wel gaan smelten na dit weekend", zegt Lankamp. ,,Dus schaatsen zou ik vandaag of morgenochtend nog doen, want daarna wordt het minder door neerslag en oplopende temperaturen. Na het weekend zijn alle ijsbanen dicht, verwacht ik.”