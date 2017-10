Hiermee bezorg je mensen de schrik van hun leven bij Halloween

Video Explosie oorzaak van brand in Stedelijk Museum in Zwolle

15:40 De brand afgelopen nacht in het Stedelijk Museum in Zwolle is ontstaan door een geëxplodeerde luchtontvochtiger. De directeur van het museum vertelt dat de spontane explosie op camerabeelden is te zien. De schade in het museum is erg groot. De directeur vermoedt dat het museum dan ook lange tijd dicht zal blijven voor herstelwerkzaamheden.