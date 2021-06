‘Hij ging tekeer!’; buren zien hoe man in Zwolle met fietsen smijt en spiegels van 27 auto’s aftrapt

Video IJskoude verrassing op snikhete dag: burgemees­ter trakteert GGD-personeel in Zwolle

17 juni ,,Een enorme klus in een heel hoog tempo, dag in dag uit. Daar zijn we erg trots op.’’ Burgemeester Peter Snijders van Zwolle heeft GGD-medewerkers in de IJsselhallen donderdag getrakteerd op een ijsje. Een welkome verrassing voor de vaccinatie- en testmedewerkers op deze snikhete dag.