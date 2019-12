Hij stond stil door de boeren, maar Ronald Mulder wil juist keihard vooruit

video Pathé Zwolle opent 4DX-zaal met bewegende stoelen, sneeuw en regen: 'Weinig kans dat je tijdens de film in slaap valt’

12:53 Voordat de film begint vraagt Pathé-manager Dennis Tulleken of we onze veiligheidsriemen willen vastmaken. Grapje. Maar de daaropvolgende twee uur lijken soms echt wel op een vlucht met hevige turbulentie. Of een kermisritje waar maar geen einde aan komt. Of, zoals zoon Milan (22) na afloop droog opmerkt: ,,Weinig kans dat je hier bij een film in slaap valt."