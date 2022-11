3 ton aan ijsblokken voor IJsbeelden­fes­ti­val in Zwolle zijn binnen: ‘Met achttien trucks’

De ijsblokken voor het IJsbeeldenfestival in Zwolle zijn binnen. 17 december barst het grootste ijsbeeldenfestival van Europa in de IJsselhallen weer los, maar 3 ton aan ijs is nu al Zwolle binnengereden. Het meeste ijs dat ooit is gebruikt. Waar komt dat vandaan en hoe wordt het vervoerd?

23 november