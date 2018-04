Hilko Folkeringa vertrekt bij Zwolse theaters

Belgen bepalen lot woonplein Zwolle

7:15 Paasmaandag betekent drukte bij de woonboulevard. Cabaretier Arjen Lubach bracht daar zondag nog een nummer over uit. In Zwolle is het niet anders. De woonboulevard op Grote Voort viert half april haar 25-jarig bestaan. Reden voor een feest? Of is het concept inmiddels uitgewerkt?