Hiphopartiest NESS wint nieuwe Zwolse Cultuur Talentprijs

met video Balkunste­naars openen trukendoos in Zwolle als war­ming-up voor Europees Kampioen­schap Freestyle

Zwolle is in het weekeinde van 8, 9 en 10 september het middelpunt van de freestyle voetbalsport tijdens het Europees Kampioenschap Freestyle. De beste voetbalkunstenaars strijden dan in de Hanzestad om de Europese titel. Het publiek kreeg in Zwolle-Zuid dit weekeinde een voorproefje van het voetbalevenement.