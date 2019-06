Hiphoplegende Grandmaster Flash naar Hedon Zwolle

In 2007 werd Grandmaster Flash and the Furious Five de eerste hiphopgroep ooit die werd ingewijd in de Rock and Roll Hall of Fame. Hij bracht met die groep in 1981 The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel uit. Op dat album stond de legendarische hit The Message (het nummer dat begint met ‘Don’t push me cause I’m close to the edge, I’m trying not to lose my head’). Grandmaster Flash kreeg voor dat nummer een Grammy en werd door de politieke boodschap erin een grote inspiratiebron voor vele hiphopartiesten na hem.