Historische Blauwvingerdagen: vier keer mooi weer

Voor het eerst in jaren is geen van de vier Blauwvingerdagen in Zwolle in het water gevallen. Zelfs onder de tropische temperaturen van woensdag trok de braderie in het centrum veel bezoekers. De organisatie gaat proberen om volgend jaar een grootser evenement neer te zetten, waarvan de markt slechts een onderdeel is.

Coördinator Sigrid van der Wal van het organiserende Zwollefonds is zelf twee jaar betrokken bij de Blauwvingerdagen, die traditioneel op alle woensdagen van juli worden gehouden. ,,Van vrijwilligers die al vijftien jaar meedraaien heb ik gehoord dat ze dit nog nooit hebben meegemaakt. Vier keer mooi weer", zegt Van der Wal. ,,Nou is de pech dit jaar dat alleen deze laatste Blauwvingerdag in de zomervakantie valt. Toch hebben we vier keer erg veel bezoekers getrokken. Zelfs nu met dik dertig graden is de stad helemaal vol."

Hoewel de eerste drie edities buiten de vakantie vielen, is het geen gesneden koek om 'de vier woensdagen van juli' los te laten. ,,De planning heeft vooral te maken met markten in de plaatsen om ons heen", legt parcoursdirecteur René Haverkort van het Zwollefonds uit. ,,Denk aan de Donderdag Meppeldag, de Ommer Bissingh. Iedereen heeft zo zijn vaste planning en dat moet de standhouders wel uitkomen."

Worstenkraam

De hitte zorgde woensdag wel voor enkele afzeggingen. ,,Iemand die worsten verkoopt, bijvoorbeeld", zegt Van der Wal. ,,Dat is qua hygiëne ook niet meer veilig." Speciale maatregelen zijn niet getroffen, maar bezoekers van de braderie zijn via sociale media ingelicht over watertappunten en EHBO-posten. ,,We hebben getwijfeld of we eerder dan vijf uur moeten stoppen, maar de warmte levert geen problemen op."