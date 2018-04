Historische siersteen voor Academiehuis Grote Kerk Zwolle

Brand aan Moerbei­straat in Zwolle

8:18 In een bewonerscomplex aan de Moerbeistraat in Zwolle is afgelopen nacht een brand uitgebroken. Omstreeks 03.30 uur rukten brandweermannen uit om de fik te blussen. De brandweer had het allemaal snel onder controle. De brandweer houdt rekening met brandstichting.