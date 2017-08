Historische trein De Blauwe Engel komt langs Zwolle en Deventer

Chinees in Zwolle moet duizenden euro's boete bij voorbaat betalen

12:18 Chinees-Indisch restaurant Sing-Long in Zwolle moet een boete van 10.000 euro betalen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft opgelegd. Of die boete ook terecht is, wordt bepaald in een volgende rechtszaak.