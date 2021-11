Hockeyvader Erwin uit Zwolle mag door nieuwe coronaregels wél bij zijn zoon kijken, maar niet bij zijn dochter: ‘Erg suf’

PEC verrast en verbaasd over nieuwe maatrege­len. ‘Stadion is nooit een brandhaard geweest’

PEC is niet alleen verrast, maar ook verbaasd dat vanwege de nieuwe coronamaatregelen de komende drie weken zonder publiek moet worden gespeeld. ,,We hebben het juist goed voor elkaar”, zegt Jeroen van Leeuwen, operationeel manager van de Zwollenaren. PEC loopt daardoor per thuisduel naar schatting zo’n 100.000 euro mis.

