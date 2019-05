Hoe Bevrijdingsfestival Overijssel in 28 jaar uitgroeide tot een megafeest

Interview Hoe een van huis weggelopen Zwolse tiener uitgroeide tot een oorlogs­held

4 mei Zit heldendom in ’t bloed? Je zou het haast denken, als je het oorlogsverhaal hoort over de familie Hinderink uit Zwolle. Vader zat tot over zijn oren in het verzet. Moeder hielp onderduikers en verstopte wapens. Zoon Jaap was geheim agent en leidde de ondergrondse in Twente. Dochter Ans deed gevaarlijk koerierswerk. Dit is het verhaal van een moedige familie.