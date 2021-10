Hoe bouw je veilig in het Zwarte Water? Ontwikkelaar uit Zwolle mikt op terpwoningen, ‘paalpaleizen’ en drijvende huizen

Het is een nieuwbouwproject dat al jaren de tongen losmaakt in Zwolle, zowel in positieve als negatieve zin. De plannen van ontwikkelaars Bemog en BPD om aan de rand van Holtenbroek op de plek van de huidige jachthavens in het Zwarte Water 280 woningen (koop en huur) te bouwen, worden bejubeld en bestreden. In het stadhuis praat men over een ‘icoonproject’, in Holtenbroek gruwelt een groep inwoners van de in hun ogen te hoge en te massale nieuwbouw.