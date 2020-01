Hoe de 19-jarige M. tot over zijn oren in een explosieve onderwereldruzie in Zwolle belandt

Het is 22 september 2019, rond zes uur in de middag. Op de Koggelaan, pal voor het Zwolse politiebureau, zitten twee mannen te roken. Het zijn M.I. en een vertrouweling. I. vertelt de politie dat hij informatie heeft over de liquidatiepoging op Idris M. (26) in de vroege ochtend van die dag, in Stadshagen. Ze worden binnen uitgenodigd voor een getuigenverhoor. I. is bezorgd. Rechercheurs hebben al snel in de gaten dat hij in grote problemen zit en zijn leven niet zeker is.