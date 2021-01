Hoe de CGK Zwolle in verbinding blijft met 4500 leden terwijl de kerk dicht zit: ‘Meer telefoontjes voor geestelijk verzorger’

,,Van harte welkom bij deze dienst. We zijn samen gemeente, we mogen ons verbonden voelen met elkaar. Via internet weliswaar, fijn dat we die mogelijkheid ook hebben.’’ In een praktisch lege Noorderkerk begint voorganger Wytze Plantinga de live-opname van de zondagochtenddienst van de CGK. ,,Ook vandaag is er mogelijkheid tot gesprek of gebed, als je daar behoefte aan hebt. Het telefoonnummer staat nu in beeld.’’