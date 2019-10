Hoe de gevangenis in Zwolle ghb-verslaafde gedetineerden helpt afkicken

video Balkbrugse chef-kok Gerwin Brand bakt ambachte­lijk zuurdesem­brood: met achttien jaar oud deeg

9:00 Vers brood bakken van deeg dat al achttien jaar oud is... kan dat? Zeker weten. Gerwin Brand, geboren en getogen in Balkbrug, bewijst het. In 2001 maakt hij zijn ‘moederdeeg’ aan, een mengsel van water en bloem met een natuurlijke gisting waar hij sindsdien steeds een vijfde deel van neemt als basis voor weer een brood van zuurdesem. Het is zijn wens om binnenkort in het Vechtdal een ambachtelijke bakkerij te beginnen en droomt ook van een winkel in Zwolle.