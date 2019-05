Hoe de tbs van Peter de V. uit Zwolle maar liefst 21 jaar kon duren

Slechts 100.000 bezoekers voor Bevrij­dings­fes­ti­val Overijssel: laagste aantal in 15 jaar tijd

6 mei Het Bevrijdingsfestival Overijssel heeft 100.000 bezoekers getrokken. Dat is het laagste bezoekersaantal in vijftien jaar tijd. Het slechte weer speelde daarbij een grote rol. ,,De opkomst is in jaren niet zo laag geweest en dat is ontzettend zonde’’, zegt directeur Annemien Brugging.