Hoe de woonwijk ‘met de eerste lift van Zwolle’ een ware metamorfose ondergaat (en sommige bewoners buiten de boot vallen)

,,Ik woon echt op het mooiste plekje van de hele wijk”, zegt Peter van Tongeren (76) en er verschijnt een glimlach op zijn gezicht. Hij kijkt uit op het perkje voor zijn benedenwoning op de hoek van de Schuurmanstraat, tegenover de rechtbank. ,,Het is een prachtige wijk. De eerste lift van Zwolle zat in flats die hier kwamen in de jaren 50. Ik was klein en ging voor de gein met wat jongens op en neer in de flat. Dat was echt lachen.”