Hoe deze patisserie ‘waar iedereen in Zwolle taart koopt’ uitbreidt ondanks energiecrisis

Team Tobias Sybesma Foundation uit Zwolle haalt ruim 38.000 euro op met klim op Mont Ventoux

Team Tobias Sybesma Foundation uit Zwolle wandelde en fietste in september tijdens Groot Verzet Tegen Kanker naar de top van de Mont Ventoux in Frankrijk. Daarmee haalde het team 38.715 euro op. Het bedrag wordt geïnvesteerd in een documentaire naar de zoektocht voor een succesvolle behandeling voor hersenstamkanker.

14 november