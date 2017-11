Hoe een contract op een bierviltje drie Zwollenaren naar Nepal leidde

Een doldriest plan, daar waren ze aan toe in hun leven. Ivo Geurts, Sjoerd van Dam en Robin ten Berge uit Zwolle maakten al liftend een reis van vijf maanden naar Nepal en verbleven daar vervolgens ook vijf maanden. Drinkend in het voormalige Nieuwscafé in hun woonplaats borrelde het idee op. Ze tekenden samen op de achterkant van een bierviltje een contract waarop ze elkaar verplichten deze bijzondere reis uit te voeren. En nu is er een boek van hun belevenissen.

Jongenshart. Liftend naar Nepal heet het boek van Ivo Geurts. Pas jaren na de trip, die in 2008 en 2009 gehouden werd, kwam het verlangen bovendrijven om de belevenissen van hun reis aan papier toe te vertrouwen. ,, Om dit verhaal op de juiste manier te vertellen was er tijd nodig om te rijpen”, zegt Geurts met een duidelijk Vlaams accent. Na de reis verruilde hij Zwolle voor Antwerpen, waar hij de opleiding Toegepaste psychologie bij Hogeschool Lessius volgde.

Quote “We zijn er. We zijn er gewoon.” We gaven elkaar een stevige hug en high-fives. Luide wolvenkreten verlieten onze keel.” Ivo Geurts over de aankomst in Nepal

‘Liften is cool’

De alle drie in april 1986 geboren vrienden hadden behoefte aan een avontuur. ,, Ik wilde liften, ik had het idee van ‘coole mensen liften’. De vrienden van mijn zus deden dat, dus ik wilde graag een grote liftreis maken. Langs Estland, Litouwen, Finland en Zweden weer naar Nederland terug. Robin wilde Spanje, Italië en Turkije doen. Als we in Turkije zijn dan zij we bijna in Azië, zeiden we, dan kunnen we ook doorreizen. Sjoerd was twee jaar voor de reis vier maanden in Nepal geweest om vrijwilligerswerk te doen. Hij had daar op school Engelse les gegeven en daar had hij goede herinneringen aan overgehouden. Dus werd het Nepal”, beschrijft Geurts de keus van de bestemming.

Ontberingen

Zoals te verwachten werd het geen gemakkelijke onderneming. De reis deed ze in een buitenlands ziekenhuis belandden, een plan om voor 900 euro een motor te kopen in Bangalore bleek niet zo’n goed idee en ze werden geterroriseerd door diarree zodat een T-shirt als luier moest dienen in een volgepropte bus in India. Medicijnen die de onrust in zijn darmen moesten stoppen leidde er volgens zijn reisgenoten toe dat Ivo bij herhaling een gekko op de muur van hun slaapkamer zag. Zij zagen het dier namelijk nooit als hij ze er op wees. ,,De enige gekko hier dat ben jij”, zeiden ze. Later vond Ivo uit dat het dier via een gat in de muur achter een schilderij weer snel kon verdwijnen.

Blokkade in Nepal

De verwelkoming in Nepal verliep ook niet helemaal zoals ze gedacht hadden. ,,In een huisje achter een slagboom klopten we op een deur. Ik twijfelde sterk of dit wel de officiële manier was om het land binnen te raken. We zagen een man in zijn onderbroek uit zijn bed kruipen en richting de deur lopen. Met de groots mogelijke glimlach groette hij ons en liet ons binnen. We gaven onze paspoorten en kochten het prijzige Nepalese visum." Van doorreizen en nog dezelfde dag in Kathmandu aankomen was echter geen sprake. Onderweg was namelijk een bandha (Nepalees voor een wegblokkade die is opgezet door demonstranten). Wie daar probeert langs te komen loopt kans dat zijn auto in brand gestoken wordt. Na het overstappen op verschillende bussen en de dreiging van demonstranten met fakkels bereikten ze toch hun doel: ,,We zijn er. We zijn er gewoon." We gaven elkaar een stevige hug en high-fives. Luide wolvenkreten verlieten onze keel." In de maanden die volgden werkten ze aan een vrijwilligersproject voor de Stichting Veldwerk, waarvoor ze ook geld ingezameld hadden.

Waarom nu een boek?

Over het ontstaan van het boek, dat vanaf deze week te koop is via Bol.com, zegt Geurts: ,,Na mijn eerste professionele werkervaring in België liep mijn leven niet zoals ik wilde. Voordat ik de reis maakte, dacht ik letterlijk dat het maken van de reis ervoor zou zorgen dat de rest van mijn leven vlekkeloos zou verlopen. Het tegenovergestelde was natuurlijk waar. Ik raakte niet goed uit de verf en besefte dat ondanks dat de reis al even voorbij was, ik nog steeds in de schaduw van die reis leefde. Ik hield er aan vast en kon hem niet los laten. Op een avond ben ik gewoon begonnen met typen. Ik merkte al snel dat tijdens het typen de herinneren ongelooflijk helder terugkwamen. Zelfs kleine details wist ik met gemak te herinneren. Ik kon ook ineens veel gemakkelijker verbanden leggen tussen situaties. Het voelde heerlijk om de reis te herleven en die zodoende los te laten.”

Band met Zwolle

Hoewel de 31-jarige Ivo zich inmiddels in België genesteld heeft (hij woont er samen en heeft samen met zijn vriendin een zes maanden oud zoontje Thiebe) houdt hij nog steeds van Zwolle. Hij woonde er in Zwolle-Zuid, ging naar basisschool De Markesteen en vervolgens het Thomas a Kempis College om er tenslotte de jeugdopleiding van Landstede Basketbal te doorlopen. ,, Ik heb al meerdere Vlaamse vrienden een rondleiding gegeven in Zwolle. Ze vragen zich steeds af waarom ik zo stom ben geweest om te verhuizen uit zo’n leuke stad.”

Sjoerd woont in Zwolle als hij niet aan het reizen is. Hij heeft een internationale handel waarvoor hij regelmatig in het buitenland woont. Robin woont tegenwoordig in Amsterdam.