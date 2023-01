Hoe één nacht in 1953 nog altijd nadreunt in Zwolle: ‘Het bleef altijd stormen in haar hoofd’

indebuurt.nl Betrapt! Zwols bedrijf maakt tool om te checken of je tekst door ChatGPT is geschreven

Complete werkstukken, e-mails en handleidingen. Het programma ChatGPT kan het allemaal voor je uitwerken. Docenten op scholen zijn er soms minder blij mee. Daarom bedacht een Zwols bedrijf een tool die herkent of een Nederlandse tekst is geschreven door een computer of een mens.

