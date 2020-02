Hoe een Zwollenaar ertoe kwam om hakenkruizen bij zijn buurman op de stoep te schilderen

Verloting immens populaire sneaker gaat door het dak in Zwolle: ‘Schoen ligt niet in de winkel, want dan krijg je rellen in de straat’

15:07 Sneakerwinkel Sparky in Zwolle is overspoeld met aanvragen voor een nieuwe schoen die eind deze week op de markt komt. De winkel organiseerde een verloting om kans te maken om de exclusieve schoen te mogen kopen en dat leverde al ruim 58.000 aanmeldingen op. Hans Smits (29) is medewerker van Sparky en doet een boekje open over de immens populaire schoen Travis Scott Nike SB low.