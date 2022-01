Hoe ‘gasvrij’ zijn Giethoorn en Zwolle? Eddy Zoëy zocht het uit

Nederland staat voor de uitdaging om uiterlijk in 2050 alle huizen vrij van aardgas te hebben. Verwarmen en koken gebeurt dan met elektriciteit of duurzame warmte. Om uit te zoeken hoe het nu gesteld is met de ‘gasvrijheid’ in Nederland, schakelde Natuur en Milieu presentator Zoëy in. Hij ging op huisbezoek in het hele land en was onder meer in Zwolle en Giethoorn. De achtdelige serie is vanaf deze week online te zien via YouTube en hoegasvrijbenjij.nl.