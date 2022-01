Hoe gezwaai met barkruk in Zwols café leidt tot schadeclaim van ruim 40.000 euro

‘Wie goed doet, goed ontmoet.’ Die tegeltjeswijsheid schoot waarschijnlijk door zijn hoofd toen het aanstaande slachtoffer daar, in café In de buurt in Zwolle, een man in zijn uppie zag zitten. Hij nodigde de alleenstaande uit om aan te sluiten bij zijn vriendengroep. Konden ze samen vieren dat hij net hersteld was van die hernia. Dat hij weer werkte. De aangesprokene heeft echter paranoïde gedachten. Hij ziet niet iemand die hem een biertje gunt. „Ik moet hém iets aandoen voordat hij míj aanvalt”, is zijn gedachte. Hij pakt een barkruk en slaat meneer de hersens in. De eindrekening wordt opgemaakt in de rechtszaal.