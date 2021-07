Hoe goed ken jij wereldberoemde Thomas a Kempis uit Zwolle? Doe onze Thomas-Test

Video Niet op vakantie, toch iets leuks te vertellen na de zomer: sportieve kinderweek in Zwolle

21 juli Op vakantie gaan is niet voor elk kind vanzelfsprekend, simpelweg omdat thuis het geld daartoe ontbreekt. Om deze kinderen toch iets te geven waar ze terug op school over kunnen vertellen, is er de KUSZ-week: Kids United Sport Zwolle. Een week lang vertier met sportclinics van topsporters en andere leuke spelactiviteiten. Voor het vijfde jaar op rij, een lustrum dus.