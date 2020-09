Hoe Golfclub Zwolle langs de rand van de afgrond ging: ‘Ik zei: óf we gaan iets doen óf we geven de sleutel aan de gemeente’

Golfclub Zwolle zit in de lift, wil hij er maar mee zeggen. Hoe anders was het ruim een jaar geleden toen de Zwollenaar aantrad als voorzitter. ,,Het was een club in verval, op alle fronten. Investeringen waren uitgebleven, er heerste een mopperige sfeer, het clubhuis dat cruciaal is voor een golfbaan had qua inrichting het niveau bejaardentehuis en er was een tekort van een ton op de horeca.”