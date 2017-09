Hoe herken je een miljonair in het wild?

Jezelf zien staan in rijtjes met de rijkste mensen van Nederland en dromen over grote huizen, meerdere auto's en andere luxe. Voor veel mensen een illusie. Toch zijn er een aantal overeenkomsten te vinden tussen miljonairs en niet-miljonairs, zo blijkt uit cijfers die het CBS vandaag naar buiten bracht.

Het rapport baseert zich op het meetjaar 2015. De belangrijkste conclusie is dat 1,4 procent van alle particuliere huishoudens een vermogen van 1 miljoen euro of meer had. Dit komt neer op ruim 106.000 huishoudens. Veel mensen zullen een miljonair in eerste instantie beschrijven als iemand met een dure auto, een groot huis en een nog groter jacht. Maar hoe herken je een miljonair als je die dingen weg zou laten?

Als je miljonairs wilt spotten kun je het beste richting het zuiden van het land trekken. Dan moet je echter wel de goede kant op gaan. In Zeeland wonen namelijk relatief vaak miljonairshuishoudens, terwijl in Limburg de minste miljonairs wonen en dan met name in Kerkrade.

Roken en drinken

Veel verschillen zijn er tussen miljonairs en niet-miljonairs op het gebied van gezondheid:

- Zo voelen miljonairs zich gezonder dan niet-miljonairs

- Miljonairs roken minder dan niet-miljonairs

- Miljonairs hebben minder vaak last van overgewicht dan niet-miljonairs

- Maar miljonairs drinken wel weer meer alcohol dan niet-miljonairs

Yoga en oldtimers

Er zijn natuurlijk niet alleen maar verschillen tussen miljonairs en niet-miljonairs. Zo kun je beide groepen beschrijven als redelijk sportief. Miljonairs sporten wekelijks wel iets meer dan niet-miljonairs (59 om 51 procent). Grote overeenkomsten tussen miljonairs en niet-miljonairs zijn er als we kijken naar de sporten die beoefend worden. Bij beide groepen staan fitness en conditietraining met stip op nummer 1. In de top 10 van meest beoefende sporten zijn er ook nog eens 9 hetzelfde bij zowel miljonairs als niet-miljonairs. Sporten die hierbij horen zijn onder andere zwemmen, fietsen, wandelen en yoga.

Ondanks het fanatieke sporten pakken miljonairs ook weleens de auto. Rond de 95 procent van de miljonairshuishoudens heeft namelijk minimaal één motorvoertuig in bezit. Meestal gaat het om een personenauto, die vaak ook nog iets nieuwer is dan de auto’s van niet-miljonairs. Ook hebben miljonairs vaker een oldtimer in hun wagenpark staan. Een deel heeft daarnaast waarschijnlijk ook de beschikking over een trekker, aangezien één op de vijf werkende miljonairs boer is.

Naast de sporten die beoefend worden is ook op vervoersgebied een overeenkomst op te merken tussen miljonairs en niet-miljonairs. Miljonairs hebben namelijk nauwelijks een andere voorkeur voor de kleur van personenauto’s dan niet-miljonairs. Nummer 1 op de lijst is grijs, gevolgd door zwart en blauw.

Uitkering