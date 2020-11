Hoe het mes waarmee Trump werd bedreigd en andere Rolling Stones-spullen in Zwolle belandden

Jamie Wood in een helikopter ophalen vanuit Londen en laten landen in Zwolle bij de Koperen Hoogte. Richard Hessink (64) zag het al helemaal voor zich. Het moest een galavoorstelling worden vol met internationale pers op. De Zwolse veilingmeester hengelde de zoon van Rolling Stones-gitarist Ron Wood binnen om zijn kunstcollectie te veilen via zijn veilinghuis. Corona gooide roet in het eten van dat feest, maar de veiling blijft en is vandaag gestart.