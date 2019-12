Hoe het wandkleed van Merei per ongeluk bij de kringloop in Zwolle belandde - en waarom ze het zo graag terug wil

Best kans namelijk dat dit een deel van het wandkleed van Merei Sandbrink is, dat haar moeder in een vlaag van opruimwoede naar de kringloopwinkel bracht. En Merei (32) wil het héél graag terug. ,,Ik heb het gemaakt tijdens mijn studie aan de kunstacademie in samenwerking met het textielmuseum. Ik was van plan om het na mijn verhuizing aan de muur te hangen. Het heeft een emotionele waarde voor mij."

Merei komt uit Zwolle, maar woont inmiddels in Amsterdam. En zoals zoveel jongeren die nog niet helemaal gesetteld zijn, had ze nog van alles en nog wat bij haar ouders thuis liggen. Toen haar ouders zelf aan het verbouwen sloegen, moest er nodig het een en ander opgeruimd worden. Dus ging het kleed naar de kringloopwinkel. ,,Een paar maanden geleden al, maar ik kwam er onlangs pas achter toen ik mijn spullen wilde ophalen. Mijn moeder kon zich er helemaal niets van herinneren, pas toen ik een foto liet zien zei ze: ‘oooh, nu begint me iets te dagen...‘ .” Merei neemt haar moeder niets kwalijk maar wil het kleed wél graag terug. Ze maakte het toen ze stage liep bij kunstenaar Michiel Schuurman stage liep. Hij staat bekend om zijn textiele creaties met grafische patronen. Merei liet een kleed weven waarvan de twee grootste delen uiteindelijk in het café van het stedelijk museum in Tilburg kwamen te hangen. Maar het ‘reststuk‘ van één bij drie meter hield ze zelf met de bedoeling het ooit thuis aan de muur te hangen.

Grote vraag is dus nu wie de stof heeft gekocht bij Kringloop Zwolle aan de Nieuwe Deventerweg. En natuurlijk of het nog heel is en niet verknipt tot tafelkleed, en of diegene bereid is het weer aan Merei af te staan. Wie informatie heeft kan reageren via de facebookpagina van Kringloop Zwolle.