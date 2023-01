Hoe Irina (74) al ruim 20 jaar strijdt tegen zware voertuigen in haar straat in Zwolle: ‘Ik word er gek van’

Irina Minsky (74) is er helemaal klaar mee: zware wagens – vooral van de Rova – die langs haar huis in de Zwolse wijk Assendorp rijden. Ze heeft scheuren in haar woning en twintig jaar terug won ze al eens een rechtszaak van de gemeente over een schadevergoeding. De overlast is volgens haar nog niet voorbij. De gemeente heeft de Rova gevraagd haar straat te mijden.

,,In de kelder, in de hoek van de voorkamer achter het gordijn, in zelfs de drempel van de voordeur”, zegt Irina Minsky als ze door haar huis in de stenige oude wijk Assendorp loopt. ,,In alle ruimtes van het huis zijn scheuren te zien. Op de voorlaatste dag van vorig jaar reed ’s ochtends vroeg een grote bak van de Rova door de straat. Mijn woning trilde enorm; de drempel van de voordeur kwam los te zitten en er viel zelfs een stuk uit de muur.”

Slap stukje grond

Het is allerminst de eerste keer dat ze zegt overlast van voertuigen te ervaren. Begin 2003 schreef de Zwolse Courant – voorganger van de Stentor – er al eens over: ‘Een jarenlange strijd ging eraan vooraf, maar uiteindelijk heeft ze gelijk gekregen. De rechtbank acht de gemeente verantwoordelijk voor de verzakkingen en scheuren in de woning van Irina Minsky aan de Enkstraat in Assendorp. Er staat een schadevergoeding tegenover.’

De reden dat zij in haar woning op de hoek van de Enkstraat, een zijstraat van de Van Karnebeekstraat, overlast ervaart? ,,Het is een huis uit 1860 op een slap stukje grond. Er schijnt vroeger een sloot te hebben gelopen. Mijn huis is gemaakt van kalkcement en het deint mee op de bewegingen, maar is gemaakt voor bewegingen van begin twintigste eeuw, zoals van paard en wagen, niet voor tonnen wegende wagens.”

Als een aardbeving

Van de schadevergoeding – volgens haar enkele duizenden euro’s – heeft ze haar woning laten opknappen. ,,Maar de scheuren zijn nu weer terug. De laatste jaren heb ik vooral veel overlast van de Rova, die door de straat komt met wagens van 16 ton om verderop ondergrondse containers te legen. Er zijn dan enorme trillingen en een deel van het huis beweegt dan als het ware mee. Het lijkt of er een aardbeving is.”

Enkele jaren terug heeft de gemeente de Enkstraat laten aanpakken: de straat werd wat smaller door een plantsoen aan de zijkant. ,,Met dertien ondertekenaars hebben we een brief gestuurd naar de gemeente met de vraag de straat aan te pakken, ook om alles veiliger te maken. De overlast is na de aanpak slechts iets minder geworden”, zegt Minsky, die getrouwd was met de overleden Russische bariton Michael Minsky.

Volledig scherm Scheuren in het huis van Irina Minsky in de Enkstraat, volgens haar veroorzaakt door de vele zware vrachtwagens die door de straat rijden. © Frans Paalman

Verantwoordelijkheid

De afgelopen jaren heeft Minsky vooral bij Rova en gemeente Zwolle geklaagd over het de verkeer door haar straat. ,,De gemeente is officieel verantwoordelijk. De Rova zegt dat ze chauffeurs hebben gevraagd om een andere route te rijden, die wat minder snel is. Maar dat gebeurt gewoon niet.” Buren – die zeggen minder overlast te ervaren – bevestigen aan de Stentor dat Rova bijna dagelijks door de straat rijdt.

Minsky heeft ook de hulp ingeschakeld van wijkvereniging Vrienden van Assendorp. ,,De situatie in straat hebben wij ook meerdere keren bij de gemeente aangekaart, maar er wordt weinig mee gedaan”, zegt vicevoorzitter Anneke van Snick. ,,Het is een erg smal en klein straatje en grote vrachtwagens en zware voertuigen moeten daar gewoon niet doorheen. Ook vanwege kinderen die daar op straat spelen.”

Geen afsluiting

De Rova laat bij monde van woordvoerder Annemarie Prins weten niet uitgebreid te willen reageren op de situatie in de straat. ,,Dat er al vele jaren wat aan de hand is, kan ik bevestigen. We hebben met mevrouw gesproken. We hebben met de gemeente afgesproken dat zij het woord voeren, ook omdat wij in opdracht van de gemeente werken.”

In een schriftelijke reactie meldt Karin Obdeijn, woordvoerder van de gemeente Zwolle, dat de situatie ‘al vele jaren speelt’ en bekend is bij de gemeente. ‘Het is niet uitgesloten dat schade aan de woningen ontstaat als gevolg van trillingen door vrachtverkeer, maar dit is moeilijk aan te tonen en wij achten die kans heel klein. Als er zo nu en dan een vrachtwagen door de straat rijdt, dan kan dit wel leiden tot voelbare trillingen.’

Geen ernstige trillingen

De gemeente laat weten dat na meerdere gesprekken met Minsky wegbeheerders de afgelopen jaren de straat hebben onderzocht en niet hebben gezien dat de bestrating tot ‘ernstige trillingen’ leidt. ‘De ondergrond van de weg is ter plaatse stabiel. De Enkstraat is plaatselijk versmald waardoor de gemiddelde snelheid laag is. We zien dat de straat veel gebruikt wordt om de wijk uit te rijden.’

Obdeijn zegt dat Zwolle wel heeft gevraagd om de Enkstraat zo veel mogelijk te mijden met vrachtwagens. ‘De chauffeurs van Rova houden hier rekening mee.’

Een verbod voor vrachtverkeer in de Enkstraat gaat de gemeente te ver. ‘Dat is onwenselijk. Wijkcentrum de Enk moet bereikt kunnen worden en het zou leiden tot verplaatsing van de rijroutes door de wijk, waardoor er meer druk op andere straten ontstaat.’

Duidelijke relatie

De gemeente zegt geen aanleiding te zien om over te gaan tot schadevergoeding voor Minsky. Zwolle wijst erop dat als Minsky de gemeente aansprakelijk wil stellen voor de schade aan haar woning, zij dan aan moet tonen dat er een duidelijke relatie is tussen de trillingen en de schade en dat de gemeente te weinig heeft gedaan om de overlast te beperken.

Overweegt Minsky om weer naar de rechter te stappen? ,,Ik heb geen zin om opnieuw te procederen en weer het huis overhoop te hebben voor een verbouwing. Ik wil dat er gewoon geen grote voertuigen meer door de straat rijden. Bij wijze van grap heb ik Rova-verbodsbordjes gemaakt. Ik word echt gek van de overlast.” Aan verhuizen denkt ze niet. ,,Ik woon hier al bijna vijftig jaar en woon voor de rest heerlijk, zo vlakbij de binnenstad.”