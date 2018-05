Hoe is het om opgesloten te zijn tegen je wil?

In een hokje van één bij twee meter, twaalf uur lang om aandacht te vragen voor kinderprostitutie in de wereld. Vandaag is voor de tweede keer in Zwolle landelijke actie Lock me up - Free a Girl gestart. Met een 'Escape-van' wordt dit jaar ook aandacht gevraagd tegen loverboys in Nederland.

De twee hokjes van hout en gaas die op de Grote Markt staan naast Stadscafé Blij zijn bedoeld om de problemen rond kinderprostitutie in de wereld aan te pakken. Tot en met zaterdag laten elke dag twee mensen zich opsluiten. Kimberley Houghton (25) en Jaleesa Horsting (26) trapten af. ,,Ik doneer meestal niet, maar ik kan wel aandacht trekken door mezelf op te sluiten", zegt Houghton. ,,Ik hoop dat loverboys in Nederland gaan beseffen dat wij aan hun spelletjes ook een einde proberen te breien". Horsting is in Indonesië geweest en zag nu kans iets te doen. ,,Het was een cultuurshock. Ik heb geen prostitutie gezien , maar wel andere nare dingen in kindertehuizen." Het enige wat de dames vandaag krijgen is water en om vijf uur een kommetje rijst.

Rescueteams

Naast aandacht generen wordt er ook geld opgehaald met de actie door donaties aan de deelnemers. De opbrengst gaat naar stichting Free a Girl, die met 'rescueteams' meisjes bevrijden in landen als Brazilië, India of de Filipijnen geeft regioambassadeur Marije Keizer aan. Zij deed zelf vier jaar geleden mee aan de actie in Almere. ,,Met het geld worden de meiden ook opgevangen. Ze krijgen traumabehandeling en een opleiding zodat ze kunnen rehabiliteren."

Escapevan