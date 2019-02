Hoe kon één tankwagen half Nederland laten stinken?

videoDe lekkage van één tankwagen uit Alblasserdam zorgde zaterdag voor stank in een groot deel van Nederland. Zelfs in Duitsland kwamen klachten binnen van de hevige geur. Hoe kon dat? Zeven vragen over het petrolad-lek.

Wat gebeurde er precies?

De brandweer rukte gisterochtend massaal uit naar een tanktransportbedrijf in Alblasserdam na een lekkage in een tankwagen. Al snel bleek de gasachtige lucht uit te waaien over een groot deel van Nederland. Er werd een NL Alert verstuurd om mensen te alarmeren. Het advies: bij overlast ramen en deuren dicht.

Wat zat er in de tank?

Het gaat om petrolad, een verzamelnaam van oliën die bijvoorbeeld worden gebruikt in de versnellingsbak. Een schadelijke stof en daarom werd direct alarm geslagen. Later op de middag bleek dat alleen op het bedrijventerrein zelf een meetbare hoeveelheid van de stof is gevonden.

Hoe kwam het dan dat toch half Nederland stonk?

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid meldt dat de stof al in minuscule hoeveelheden een enorme stank met zich meebrengt. Tel daarbij de forse wind van zaterdag op en er ontstaat een ware geurwolk.

Wat veroorzaakte die lekkage?

Er wordt nog volop onderzoek gedaan naar het incident. Vast staat is dat de stof in de tankwagen 70 graden mag worden, maar op het moment dat de brandweer aankwam op het industrieterrein in Alblasserdam er al 110 graden werd gemeten. Daardoor opende automatisch het overdrukventiel in de tank - dat ontploffing bij overdruk voorkomt - en werd de penetrante stank de lucht in geblazen.

Welke actie ondernam de brandweer?

De brandweer in de regio rukte massaal uit en begon direct met het koelen van de tankwagen, in de hoop dat de temperatuur zou afnemen. De goede isolatie van de tank zorgde ervoor dat dit niet zo snel ging. Om de stankoverlast iets te verhelpen, werd een ‘waterscherm’ gemaakt. Er werd een flinke hoeveelheid water de lucht in gespoten, dat de stof zou moeten opvangen en de stank zou moeten verminderen. Desondanks werd de lucht in een groot deel van Nederland geroken.



Hoe reageerde de gemeente?

Er werd direct een opvangcentrum geopend in cultureel centrum Landvast voor mensen die niet in hun huis konden of wilden blijven. De burgemeester - zelf een van de eerste melders van de stank bij de hulpdiensten - kwam ter plaatse. Inwoners die erg veel overlast hadden ondervonden van de stank, bleken veelal zelf opvang te hebben gezocht bij familie. Wel belden bezorgde inwoners naar de gemeente en naar Landvast.



Hoe gaat het nu verder?

De brandweer was gisteravond nog druk met het schoonmaken van de locatie. Doordat bluswater - met de stof petrolad - in het riool terecht is gekomen, kon er in de omgeving van Alblasserdam tóch weer een opleving van de stank ontstaan.